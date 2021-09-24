مهند لاشين على بعد خطوة من الرحيل إلى بيراميدز

اقترب مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش من الرحيل لبيراميدز بعدما ابتعد عن الزمالك بسبب عقوبة القيد.









رحيل مهند لاشين إلى بيراميدز

واستقر مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش على الرحيل إلى بيراميدز بعدما تلقى عرضًا رسميًا من النادي السماوي وبمقابل مادي جيد .









وتابع المصدر أن اللاعب استقر على تمثيل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بعدما تأكدت عقوبة منع القيد في الزمالك في الفترة الأخيرة.









الجدير بالذكر أن مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش كان قد أنهى اتفاقه مع فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك، في وقت سابق، على كافة تفاصيل العقد، إلا أن عقوبة منع القيد أوقفت الصفقة.



