Advertisements

مهند لاشين على بعد خطوة من الرحيل إلى بيراميدز

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
مهند لاشين
مهند لاشين
علي خلاف
اقترب مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش من الرحيل لبيراميدز بعدما ابتعد عن الزمالك بسبب عقوبة القيد.


رحيل مهند لاشين إلى بيراميدز
واستقر مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش على الرحيل إلى بيراميدز بعدما تلقى عرضًا رسميًا من النادي السماوي وبمقابل مادي جيد .


وتابع المصدر أن اللاعب استقر على تمثيل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بعدما تأكدت عقوبة منع القيد في الزمالك في الفترة الأخيرة.


الجدير بالذكر أن مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش كان قد أنهى اتفاقه مع فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك، في وقت سابق، على كافة تفاصيل العقد، إلا أن عقوبة منع القيد أوقفت الصفقة.

الكلمات المفتاحية

مهند لاشين منع القيد لاشين تاك بيراميدز يقترب

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

خريطة مناطق سقوط الأمطار في مصر

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مهند لاشين على بعد خطوة من الرحيل إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 11 ساعة

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

أسطورة ليفربول يفضح نجم ريال مدريد السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة قوية من نجم برشلونة بعد التعثر أمام قادش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي

طلائع الجيش يحسم موقفه النهائي من بيع نجمه للزمالك

عاجل.. الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

10:00 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

خريطة مناطق سقوط الأمطار في مصر

10:13 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements