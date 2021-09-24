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الجارديان: القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل حوالي 300 مدني أفغاني

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
وكالات


كشفت صحيفة "الغارديان"، أن بريطانيا مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الحرب في أفغانستان، مع تعويض بلغ 2380 جنيها إسترلينيا (3266 دولار) ​​عن "كل روح فقدت".
وبحسب سجلات رسمية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، قالت "الغارديان" إنها حصلت عليها بموجب طلبات "حرية المعلومات"، فإن أصغر ضحية مدني مسجل، هو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مبينة أن "أحد أخطر الحوادث" تمثل بمنح نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، كتعويض لعائلة بعد مقتل أربعة أطفال بالرصاص "بالخطأ" في حادث وقع بشهر ديسمبر سنة 2009.

وأظهرت سجلات التعويضات أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني (حوالي 945 دولار) عن حوادث شملت 289 حالة وفاة بين عامي 2006 و2013 ، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في البلاد، مما يعني أن متوسط ​​التعويض الذي دفعته وزارة الدفاع لكل مدني قتل كان 2380 جنيها إسترلينيا (3266 دولار).

وكشفت السجلات أنه في بعض الحالات، كانت التعويضات المتعلقة بالأضرار في الممتلكات، أكبر من تلك المتعلقة بالخسائر في الأرواح، فخلال الفترة 2009-2010، منحت وزارة الدفاع تعويضا قدره 873 جنيها إسترلينيا (1198 دولار) عن "رافعة تالفة" و662 جنيها إسترلينيا (908 دولار) عن "قتل ستة حمير".

وقالت "الغارديان" إن "بيانات التعويضات تعد إحدى الطرق القليلة لتحديد عدد المدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا على يد القوات البريطانية في أفغانستان".

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