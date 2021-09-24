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رسميا.. مهاجم الحمام في صفوف الرجاء

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو


واصل نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد بالحصول علي خدمات محمود أبوزيد مهاجم الحمام لتدعيم خط هجوم الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

وسبق للرجاء تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات حيث نجح في التعاقد مع كل: أحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت، ومحمد أحمد لاعب ميجا سبورت، محمد بيبو لاعب كوكاكولا، وهشام سعودي لاعب الشمس .


كنا تعاقد الفريق مع محمد جمال رحمي لاعب فلسطين الفلسطيني، ومحمد أحمد لاعب سيراميكا، محمد هشام" مامو لاعب الإتحاد السكندري، ومحمود قرني لاعب الجيش، وسيرجي أباكا، ومحمود كابونجا لاعب بني سويف، وهاني جمال حارس الأوليمبي، وحمادة ناصر، ومحمود حنكورة لاعب المحلة.

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