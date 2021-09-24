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الليلة.. عرض مسرحية "ديجافو" على مسرح الهناجر
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
يعرض اليوم الجمعة مسرحية "ديجافو" على مسرح الهناجر مرة أخرى، بعد توقف دام لعدة أسابيع، وهي بطولة حمزة العيلي، رشا جابر، رحمة أحمد، أحمد خشبة، وإعداد وإخراج أحمد فؤاد.
والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي عبثي عن شاب يسعى طوال الوقت لكي يتلاشى الوقوع في أي مشاكل إنسانية لكن كل شئ محيط به يجعله يتورط في الأزمات.
وفي سياق آخر، شارك حمزة العيلي مؤخرًا في مسلسل "شقة 6"، وهو بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين، إخراج محمود كامل