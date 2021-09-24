الليلة.. عرض مسرحية "ديجافو" على مسرح الهناجر

يعرض اليوم الجمعة مسرحية "ديجافو" على مسرح الهناجر مرة أخرى، بعد توقف دام لعدة أسابيع، وهي بطولة حمزة العيلي، رشا جابر، رحمة أحمد، أحمد خشبة، وإعداد وإخراج أحمد فؤاد.





والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي عبثي عن شاب يسعى طوال الوقت لكي يتلاشى الوقوع في أي مشاكل إنسانية لكن كل شئ محيط به يجعله يتورط في الأزمات.



