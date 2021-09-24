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صيادلة قنا تطلق حزمة تدريبية لمواجهة النمو السكاني

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:50 ص
التدريب
التدريب
بسام عبدالحميد

عقدت نقابة الصيادلة بمحافظة قنا، برنامجًا تدريبيًا ضمن مبادرة "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة"، برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور احمد النقيب نقيب صيادلة قنا.
أحدث الطرق والمعلومات
وأوضح الدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة بقنا، أن المبادرة تهدف إلى تدريب صيادلة قنا القطاع الحكومي والخاص على أحدث الطرق والمعلومات فيما يخص تنظيم الأسرة وصحة الأسرة، والممولة من هيئة جون سنو العالمية، بمقر نقابة صيادلة قنا، ضمن خطة الدولة في مواجهه النمو السكاني من خلال المشورة والتثقيف.
لوحات استرشادية 
وتابع أنه يهدف البرنامج تدريب جميع صيادلة محافظة قنا مع عمل لوحات استرشادية توضع بكل صيدلية تم تدريبها يستدل بها المواطن على وجود الصيدلي الخبير بشئون صحة الأسرة وذلك من خلال برامج تدريب متعددة ومكثفة تقام برعاية نقابة صيادلة قنا.

حضر اللقاء الدكتورة حنان الدسوقي، مدير عام إدارة شئون الأطباء بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة ميرفت فؤاد، مدير عام مركز المعلومات بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور محمود علي، مدير تنظيم الأسرة بمحافظة قنا، والدكتورة أسماء محمد مصطفى، مدير عام إدارة الصيدلة بقنا، والدكتورة رانيا راجي، مدير ومسئول تنظيم الأسرة بأدارة الصيدلة بقنا، والدكتورة مني صبحي بطرس، مشرف طبي بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والدكتورة جانيت جورج مشرف طبى تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا، والدكتور احمد عسران مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.
صيادلة قنا تطلق حزمة تدريبية لمواجهة النمو السكاني
صيادلة قنا تطلق حزمة تدريبية لمواجهة النمو السكاني
صيادلة قنا تطلق حزمة تدريبية لمواجهة النمو السكاني
صيادلة قنا تطلق حزمة تدريبية لمواجهة النمو السكاني
صيادلة قنا تطلق حزمة تدريبية لمواجهة النمو السكاني
صيادلة قنا تطلق حزمة تدريبية لمواجهة النمو السكاني

الكلمات المفتاحية

هالة زايد صيادلة قنا الصيادلة

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