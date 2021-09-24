تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 24-9-2021 في الدقهلية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



حالة الطقس في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الجمعة طقسا مشمسا بدرجة حرارة العظمى ٣١ والصغرى ١٦ على أرجاء المحافظة.



حالة الطقس في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا على شمال البلاد، ومعتدل على كافة أنحاء البلاد.



وعن الظواهر الجوية، اليوم الجمعة، أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فيما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، الوجه البحري والعظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة.



وتوقعت الهيئة أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة على الصعيد وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، مع حدوث شبورة مائية تتلاشى مع السابعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء مما يقلل من الإحساس بالرطوبة ليلًا.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".



إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".



إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".



إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".



إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".



إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".



السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".



الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".



الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".



ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".



الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".