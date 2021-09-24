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إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:09 ص
جانب من العملية
جانب من العملية
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام فريق طبي بمستشفى أجا المركزي، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة كانت تعانى من خشونة متقدمة بالركبة وآلام تعيق حركتها وصعوبة بالمشي حيث تمكن الفريق الطبى من إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة بأحدث التقنيات الجراحية على مدار ثلاث ساعات حيث تعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

إجراء عملية لسيدة سبعينية 
جاء ذلك في اطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصري وبناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد.

كما اطمأن وكيل الصحة على صحة المريضة وهي بحالة مستقرة، وتقدم بالشكر لإدارة المستشفي والفريق الطبي المساعد.

الفريق الطبي
أجرى الجراحة الدكتور أحمد عبد الحميد عسكر، والدكتور محمود حمدي أخصائي التخدير، وطاقم تمريض العمليات وفنيي شركه المفاصل، والفريق المعاون. 

كما أوضح مكي أن الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.
إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا
إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا
إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا
إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا
إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا
إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا

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