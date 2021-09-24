إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة سبعينية بمستشفى أجا

إجراء عملية لسيدة سبعينية



على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد.



كما اطمأن وكيل الصحة على صحة المريضة وهي بحالة مستقرة، وتقدم بالشكر لإدارة المستشفي والفريق الطبي المساعد.



الفريق الطبي

أجرى الجراحة الدكتور أحمد عبد الحميد عسكر، والدكتور محمود حمدي أخصائي التخدير، وطاقم تمريض العمليات وفنيي شركه المفاصل، والفريق المعاون.



كما أوضح مكي أن الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام فريق طبي بمستشفى أجا المركزي، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة كانت تعانى من خشونة متقدمة بالركبة وآلام تعيق حركتها وصعوبة بالمشي حيث تمكن الفريق الطبى من إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة بأحدث التقنيات الجراحية على مدار ثلاث ساعات حيث تعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.جاء ذلك في اطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصري وبناء