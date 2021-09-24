اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل





يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اجتماعا طارئا، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.





اجتماع طارئ في الأهلي





وسيتم مناقشة عدة موضوعات خاصة بقطاعات النادي الأهلي، كما سيتم مناقشة الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.





واتخذ الخطيب إجراءات ضد لاعبي القلعة الحمراء والجهاز الفني،حيث تم خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه منهم.





وتكون هذه الاجراءات بمثابة عقاب للاعبين والجهاز الفني على الأداء المخيب الذي تم تقديمه في مباراة السوبر المصري.





حيث خسر الأهلي لقب السوبر المصري من طلائع الجيش بركلات جزاء ، وينتظر مواجهة إنبي السبت المقبل في كأس مصر.



