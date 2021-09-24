3 تكريمات فخرية تشهدها الدورة القادمة من جوائز نقابة المنتجين الأمريكيين

أغلقت نقابة المُنتجين الأمريكيين Producers Guild Of America باب الترشيحات لفئة الأفلام الوثائقية، ويتم حاليًا إعداد القائمة لفئة الأفلام الوثائقية التي تنافس على جوائز PGA.





من المقرر أن تقيم نقابة المنتجين الأمريكيين، حفل تسليم جوائز الدورة الـ 33 لـ PGA يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022، أي قبل حفل توزيع جوائز أوسكار بشهر واحد في فندق فيرمونت بلازا، الذي تم إعادة تجديده مؤخرًا وافتتاحه.





أعلنت نقابة المنتجين الأمريكيين، عودة 3 جوائز فخرية هذا العام، بعد أن تم تعليقهم العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، وهي جائزة Norman Lear Achievement لإنجاز مدى الحياة في التليفزيون، جائزة Visionary، وجائزة Milestone.