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أستاذ فيروسات: تطعيم 44% من سكان العالم بلقاح كورونا (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إن اعطاء أكبر قدر من المواطنين لقاح كورونا أفضل من اعطاء جرعة ثالثة، لافتا 44% من سكان العالم هم من تم تطعيمهم بلقاح كورونا.

وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كل اللقاحات آمنة ولا يوجد خطر من الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن هناك اتجاه بعدد من دول العالم لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا من عمر 5 سنوات، حيث ارتفعت نسبة اصابتهم بالعدوى.

ولفت أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إلى أن العالم يمر بمرحلة حرجة، والرهان على وعي المواطنين، مضيفا أن خطورة فيروس كورونا تظهر عندما تزيد قدرته على التخفي من جهاز المناعة.

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