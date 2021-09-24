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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:33 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ليفانتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره ليفانتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.


ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي في المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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