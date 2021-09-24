مواجهة الاتحاد والأهلي أول مباراة على ملعب الفيصل بعد تجديده

كشفت تقرير صحفية أمس الخميس، أن سيعود ملعب الأمير عبد الله بن فيصل لاستضافة المباريات مرة أخرى، بعد 9 سوات من إغلاقه بسبب عمليات التوسعة والترميم.





وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الملعب في ثوبه الجديد سيحتضن مواجهة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، وهي المباراة المقرر لها في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).





وتابعت أن مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل أصبحت تتسع الآن لـ27 ألف متفرج بدلا من 18 ألف، بالإضافة إلى 2400 موقف سيارة و81 شباك تذاكر و60 بوابة إلكترونية و15 غرفة للشخصيات البارزة من الضيوف وأربعة ستديوهات تحليلية وست غرف للمعلقين بالإضافة إلى أن المقصورة الرئيسية تتسع لـ64 شخصا.





وأضافت الصحيفة أن الملعب بات يضم أيضا أربع غرف لتبديل الملابس بالإضافة إلى وضع شاشات إلكترونية ضخمة حول الملعب تعد الأكبر على مستوى السعودية.