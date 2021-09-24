استدرجاه بزعم توصيل منقولات.. ملابسات قتل سائق توك توك وإلقاء جثته بالنيل



كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة طافية بجوار المعدية بدائرة القسم.





بالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص مجهول، ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.



تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن المجني عليه سائق "توك توك" مُبلغ بغيابه بقسم المنيرة الغربية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "له معلومات جنائية"، وزوجته- مقيمان بمنطقة إمبابة.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر الأول أنه إختمر فـى ذهنهما إستدراج أحد سائقى مركبات "التوك توك" من صغار السن وقتله والإستيلاء على المركبة قيادته، حيث قاما بإستيقاف المجنى عليه بزعم توصيلهما لمسكنهما لنقل مفروشات، ولدى وصولهم قاما بإستدراج المجنى عليه لداخل المنزل بحجة نقل بعض المفروشات، ثم غافله المتهم الأول وأجهز عليه خنقًا بحبل حتى فارق الحياة، وإستولى على هاتفه المحمول، ثم قام هو وزوجته بإلقاء جثته من أعلى كوبرى الساحل.





تم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" وأضافا بتصرفهما فـى الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص أمكن ضبطه والهاتف المستولى عليه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.