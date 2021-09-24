ترتيب الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة السادسة

انتهت منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز تشيلسي على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد.





وشهدت الجولة فوز ليفربول على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون سلبيًا، وفوز آرسنال على بيرنلي بهدف نظيف، بالإضافة إلى فوز مانشستر يونايتد على وست هام بهدفين مقابل هدف.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





1- تشيلسي، 13 نقطة.

2- ليفربول، 13 نقطة.

3- مانشستر يونايتد، 13 نقطة.

4- برايتون، 12 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 10 نقاط.

6- إيفرتون، 10 نقاط.

7- توتنهام، 9 نقاط.

8- وست هام، 8 نقاط.

9- برينتفورد، 8 نقاط.

10- أستون فيلا، 7 نقاط.

11- واتفورد، 6 نقاط.

12- ليستر سيتي، 6 نقاط.

13- آرسنال، 6 نقاط.

14- كريستال بالاس، 5 نقاط.

15- ساوثهامبتون، 4 نقاط.

16- ولفرهامبتون، 3 نقاط.

17- ليدز يونايتد، 3 نقاط.

18- نيوكاسل يونايتد، نقطتان.

19- بيرنلي، نقطة.

20- نورويتش سيتي، بلا نقاط.



