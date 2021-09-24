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موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة اليوم الجمعة في دور الـ16 بكأس مصر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:00 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بنظيرة سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي فريق بيراميدز مع سموحة السكندري على ملعب ستاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة في كأس مصر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز وسموحة في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة بيراميدز وسموحة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

الكلمات المفتاحية

كاس مصر سموحة بيراميدز وسموحة بيراميدز

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