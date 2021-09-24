الطالع الفلكى الجُمعَه 24/9/2021..وَاجِبَاتَكْ المَنْزِلِيَّة!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 14 تُوت قبطى ، 24 أيْلُول رُومى ، 17 صَفَر، ميمُون للغاية ،إغضاب الإناث على أرض مصر اليوم عواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى:-بُكرَة تِتْجَوّز وتعرف ، مَهُو اللى إيدو فالميّة مِشْ زَىْ اللى إيدو فِالنّار.(سيّد زَيّان من فيلم المُهمّ الحُبّ-1974)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الثور يعنى

المُتعة الملموسة الحلال من طعام وجنس ، ملابس وعطور ، إكسسوارات و مُوسيقى لكنها أنشطة داخل جدران المنزل، مواليد الثور لهم ولع بتكوين المجموعات وشطارة فى تراكم الثروات (مجموعة طوابع/عملات/لوحات/ سيارات ..إلخ) حلول القمر فى الثور مفيد لجرد مجموعة إسطواناتك أو مكتبتك ومجلاتك لصيانتها وتجديدها ، طاقة القمر فى الثور بإمكانك توظيفها لتأدية واجباتك الزوجيّة بأفضل أداء مُمكن أورفع الأثقال الحديديّة لتقوية عضلاتك إن كنت عازباً، برج الثور بُرج علوّ وشرف القمر رمز الأمومة ، هذا يعنى دعم و مُساعدة قيّمة واردة (قد) تتلقاها من سيدة كبيرة السن غالباً والدتك، خالتك أو حتى مُديرتك بالعمل لكن ليست شابّة ، هذا يعنى توقير إناث عائلتك ومن تقابلهنّ فى طريقك لتتلقّى مُكافأة بشكلٍ ما ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من أسرار

بُرج الثّورالإهتمام بالصحّة لضمان إستمرار المُتعة والتى لن يتمكن من تذوقها إن كان مريضاً وعليه فمواليد بُرج الثورهم الأكثر إهتماماً بنوعية طعامهم وخوفاً على صحتهم ولاعيب فى ذلك ، كما لهم مهارة تكوين الثروات ليس باتباع صفة مذمُومة كالبُخل لكن بتوظيف القرش الصحيح فى المكان الصحيح والإنتفاع الأمثل بالموارد المُتاحة وتقليل الفاقد من الموارد لأدنى حد مُمكن ، وهى صفة يشاركهم فيها مواليد بُرج الميزان (الزهرة تحكم الثور والميزان).













*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الثور: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى أداء واجبك الزّوجى إن كنت مُتزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الجوزاء: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج السّرطان: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الأسد: أداء فروضك الدّينيّة مُفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

برج العذراء: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الميزان: المُطلقات وأصحاب العلاقات المقطوعة هم الأكثر حظاً إن أرادو إعادة المياه لمجاريها،بعد أكثرمن محاولة وبأكثرمن أسلوب، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج القوس: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوسط.





برج الجدى: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الدّلو: العين تعشق كل جميل ، يعنى أهميّة أناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الحوت: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.







