Advertisements

عبير موسى: قيس سعيد مازال يعترف بالغنوشي رئيسا للبرلمان

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
وكالات



زعمت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الدليل على امتلاك الدليل الخاص باعتراف قيس سعيد براشد الغنوشي رئيسا للبرلمان وبالنواب أعضاء له.

وقالت موسي في بثّ مباشر عبر حسابها على فيسبوك إن رئيس الجمهورية وحسب الأمر عدد 117 مازال يعترف براشد الغنوشي رئيس للبرلمان وبالنواب أعضاء له.

وأوضحت أن الفصل الثالث الذي جاء في الأمر الرئاسي ينص على وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه وهذا اعتراف ضمني منه.

في ذات السياق أشارت إلى أن الحديث عن الامتيازات والمنح بأعضاء مجلس النواب لا تخصّ إلا رئاسة البرلمان وأن النواب لم يتحصلوا عليها بل هي مضمنة في المنحة النيابية.

وأضافت أنه كان على رئيس الجمهورية نزع صفة النائب عن الأعضاء حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم الأصلية ولا يقعوا في تضارب مصالح.

من جهة أخرى أكدت موسي أن هذا الإجراء هو عقاب للنواب الذين أثبتوا نزاهتهم ولهم عائلات يعيلونها وهو أيضا عقاب للمساعدين البرلمانيين الذين لا يعملون تحت عقود الـNDA.

عبير موسي تتهم جماعة الإخوان بالسيطرة على تونس

اتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، الأحد،  جماعة الإخوان بالسيطرة على تونس، وقالت بالحرف الواحد أنها تعيش تحت وطأة القمع الحقيقي لهم.

وأفادت قناة العربية بأن موسي كشفت في مقابلة تلفزيونية،  أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة ضد النائب الذي اعتدى عليها بالضرب، متأسفة في ذات الوقت من عدم تحرك القضاء للفصل فيها.

يذكر أن عبير موسي تعرضت، الأربعاء، للضرب مرتين من طرف نائبين بالبرلمان التونسي، ودخلت في حالة هستيرية وتضامن معها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

الغنوشي يعلن دعمه لعبير موسى ويندد بالاعتداء عليها

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، دعمه لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد تعرضها للضرب داخل البرلمان.

وندد الغنوشي بالاعتداء على موسي، في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، الجمعة، واصفا إياه بالفعل الشنيع والمرفوض وغير المسؤول.

وأضاف بأنه يجدد إدانته بأشد العبارات لكل أشكال العنف المادي واللفظي وكل تعطيل لأعمال المجلس، مشيرا إلى أن ذلك التصرف “لا يشرف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية”.

وذكر الغنوشي بحق مكتب المجلس “باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته” ودعا النواب إلى “التأكيد على أن نهج الحوار هو القاعدة الأساسية في تطارح الآراء وإدارة الخلاف”.

كما دعاهم إلى “الانكباب على الأولويات الوطنية”، و”التمسك بقيم الجمهورية وصون مؤسساتها وإعلاء الوحدة الوطنية، والتقيّد بمبادئ الدستور، واحترام فصول النظام الداخلي ومبادئ العيش المشترك وصون الوظيفة البرلمانية عن كل ما يمكن أن يشوبها”.

الكلمات المفتاحية

قيس سعيد عبير موسى تونس البرلمان

أخبار تهمك

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة السادسة

منذ نصف ساعة

رسالة قوية من نجم برشلونة بعد التعثر أمام قادش

منذ حوالي 4 ساعات

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي: نرفض أي تقسيم للدولة الليبية

البرلمان التونسي يشن معركة جديدة ضد الإخوان

عبير موسي: "الغنوشي" قام بتسفير الشباب التونسي من أجل الانضمام لـ داعش

اجتماع لمجلس النواب التونسي للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي

جلسة للبرلمان التونسي للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي

انتهاء فترة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي وبدء عملية الفرز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

10:00 ص

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements