مكافحة الإدمان: نستهدف 140 ألف فرصة لعلاج مدمني المخدرات هذا العام (فيديو)

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق هو الجهة المعنية برصد ظاهرة الإدمان في مصر ومكافحته.





وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم أطلقوا عدد من الحملات لمكافحة الإدمان ومنها "انت أقوى من المخدرات" والتي ساهمت في نشر ثقافة خطورة الإدمان، فضلا عن وجود خط ساخن لعلاج الإدمان متاح على مدار اليوم ويقدم خدمة العلاج مجانا وفي سرية تامة.



