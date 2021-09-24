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مكافحة الإدمان: نستهدف 140 ألف فرصة لعلاج مدمني المخدرات هذا العام (فيديو)
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 12:15 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق هو الجهة المعنية برصد ظاهرة الإدمان في مصر ومكافحته.
وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم أطلقوا عدد من الحملات لمكافحة الإدمان ومنها "انت أقوى من المخدرات" والتي ساهمت في نشر ثقافة خطورة الإدمان، فضلا عن وجود خط ساخن لعلاج الإدمان متاح على مدار اليوم ويقدم خدمة العلاج مجانا وفي سرية تامة.
وأضاف: "مفيش حد هيجي عندنا وهيدفع فلوس مقابل تقديم خدمة العلاج، ومش بنطلب أي بيانات، ولا بنسأل على اسم الشخص أو رقم بطاقته عند التواصل عبر الخط الساخن"، منوها بأن الموظف الذي يتواصل معهم للعلاج يتم علاجه في سرية تامة ويعود لعمله دون تقديم أي جزاءات عليه، لافتا إلى أنهم يستهدفون تقديم 140 ألف فرصة علاج هذا العلاج لمدمني المواد المخدرة.