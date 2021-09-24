القبض على عصابة التنقيب عن الأثار بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الأثار بمنشأة ناصر.

معلومات وتحريات وحدة المباحث

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر- أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

