Advertisements

القبض على عصابة التنقيب عن الأثار بالقاهرة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:04 م
الجناة
الجناة
هبة عبد الحفيظ
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الأثار بمنشأة ناصر.
معلومات وتحريات وحدة المباحث
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر- أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 10 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ أقل من ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يرجح إمكانية نجاح بطولة السوبر ليج

منذ نصف ساعة

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:05 م

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

12:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements