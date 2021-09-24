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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:02 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة المقبلة.


يجلس تشيرو إيموبيلي على عرش ترتيب الكالتشيو، بعدما سجل هدفًا في الجولة الرابعة أمام كالياري ليحتل المركز الأول برصيد 5 أهداف.


وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 5 أهداف.
جواو بيدرو، كالياري، 4 أهداف.
إدين دجيكو، إنتر ميلان، 3 أهداف.
لورينزو بيليجريني، روما، 3 أهداف.
جوردان فيريتو، روما، 3 أهداف.
لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 3 أهداف.
دوشان فلاهوفيتش، 3 أهداف.
فرانشيسكو كابوتو، سامبدوريا، هدفان.
فيليب جوريتشيتش، ساسولو، هدفان.
خاليدو كوليبالي، نابولي، هدفان.

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