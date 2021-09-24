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الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:05 م
موسيماني
موسيماني
غدير أحمد
أشعل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، الضوء الأخضر إلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، للتحرك وترشيح بعض السير الذاتية لمدربين أجانب.


أمير توفيق يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي، طلب ترشيح بعض الأسماء، تحسبًا لعدم استمرار الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى فى منصب الإدارة الفنية، خلال الفترة المقبلة.


وتحرك أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الحديث مع بعض وكلاء اللاعبين والمدربين الأجانب، بهدف عرض بعض الأسماء على مجلس الإدارة.


وأصبحت العلاقة بين مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، من جهة والجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، من جهة أخرى، تعتبر متوترة بعد خسارة الفريق الأحمر لقب السوبر المحلى.


وتعرض لاعبو الأهلي وموسيماني لهجوم شديد عقب خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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