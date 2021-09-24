Advertisements

البورصة في أسبوع .. خسائر سوقية تصل الي 17.3 مليار جنيه

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أنباء شائعة عن تطبيق ضريبة  الأرباح الراسمالية مما أدت الي هروب المستثمرين من البورصة وتراجع جميع المؤشرات ، وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 17.3 مليار جنيه  ليغلق تعاملاته الأسبوعية  عند مستوى 709 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.4%.

مؤشرات البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وسجلت قيمة التداول بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع الماضي نحو 19.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,023 مليون ورقة منفذة على 241 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي

هذا وقد استحوذت الأسهم على 33.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57 % خلال الأسبوع.

فئات المستثمرين بالبورصة المصرية

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين  قد سجلت نسبة 88.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 % و العرب على 5.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.6 % و سجل العرب 6.8 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,667.3 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,760.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

رونالدو يرجح إمكانية نجاح بطولة السوبر ليج

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ أقل من ساعة

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:05 م

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

12:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements