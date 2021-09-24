البورصة في أسبوع .. خسائر سوقية تصل الي 17.3 مليار جنيه

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وسجلت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 19.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,023 مليون ورقة منفذة على 241 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي





هذا وقد استحوذت الأسهم على 33.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57 % خلال الأسبوع.





فئات المستثمرين بالبورصة المصرية





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد سجلت نسبة 88.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 % و العرب على 5.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



