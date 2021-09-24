وزارة الري تفتتح متحف قناطر نجع حمادي

افتتح المهندس عصام جاد الكريم، مدير عام قناطر نجع حمادي الجديدة، متحف قناطر نجع حمادي، والذي يضم مجموعة من المقتنيات التى تعود إلى العام 1928 وهو تاريخ إنشاء قناطر نجع حمادي القديمة.



توجيهات وزير الري

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور العاملين بالإدارة، والعاملين بإدارة محطة كهرباء قناطر نجع حمادي.



الهدف من إنشاء المتحف

وأشارت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إلى أن المتحف يهدف إلى رفع الوعي المائي، والتعريف بأهمية القناطر، والمنشآت المائية ودورها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.



وقالت الوزارة، إنه تم تصميم المتحف لعرض صور ولوحات أثناء إنشاء القناطر القديمة، وعدد وأدوات وأجهزة مساحية، وموازين كوك وتيودوليت وغيرها، والتي تم الاستعانة بها في التنفيذ، بالاضافة لمجموعة من الكتب والمجلدات التي تعود لعام 1915.



