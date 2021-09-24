ضبط صاحب محل لبيع أجهزة ريسيفر مجهزة لفك شفرات القنوات بالقاهرة

ضبط صاحب محل لبيع أجهزة ريسيفر مجهزة







إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





فقد تمكنت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن أحد المحلات - الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المحل على 100 جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية باستخدام وصلة "أنتنه" - 3 وصلات "أنتنه" للإتصال بالإنترنت.وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.