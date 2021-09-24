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نجوى كرم تشعل حماس جمهورها بالأردن

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:15 م
نجوى كرم
نجوى كرم
الفجر الفني
استطاعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أن تشعل حماس جمهورها في الأردن بمهرجان جرش للثقافة والفنون.


وشاركت نجوى كرم جُمهورها بالعديد من الأغاني التي نالت شعبية كبيرة، وتفاعل معها الجمهور بحماسة كبيرة، منها ساحر قلوب، بغرامك مسلوبة، بجانب العديد من الأغاني الأخرى.

حيث صعدت النجمة اللبنانية نجوى كرم للمسرح أمس، وسط حضور كبير من الجمهور، حيث استقبلها الجمهور بحماس وحفاوة كبيرة، وبدأت النجمة اللبنانية حفلها بـ أغنية جاي يا جرش جاي.

 وحرص الجمهور على نشر العديد من الصور والفيديوهات من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، وتويتر، تحت هاشتاج نجوى كرم في جرش.

كما حرصت النجمة اللبنانية على مُشاركة جمهورها بالعديد من الصور والفيديوهات أثناء وصولها للأردن، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

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