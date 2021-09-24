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قيم التداول بالبورصة المصرية تتراجع الي 19.7 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:10 م
نيفين سمير
تسبب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية في تراجع جميع مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي وهروب المستثمرين خوفاً من تحقيق الخسائر .
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع قيمة التداول الي 19.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,023 مليون ورقة منفذة على 241 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي
هذا وقد استحوذت الأسهم على 33.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57 % خلال الأسبوع الماضي.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.