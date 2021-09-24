قيم التداول بالبورصة المصرية تتراجع الي 19.7 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع

تسبب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية في تراجع جميع مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي وهروب المستثمرين خوفاً من تحقيق الخسائر .

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع قيمة التداول الي 19.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,023 مليون ورقة منفذة على 241 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي



