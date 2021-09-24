افتتاح مسجد المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه في بنها (صور)

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في شهر ديسمبر من العام الماضي بقرية ميت عاصم مسقط رأس العائلة، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.



افتتاح مسجد المستشار لاشين إبراهيم

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود، افتتاح المسجد رسميًا وإطلاق اسم إبراهيم الخليل على المسجد.



خطبة الجمعة حول حب الوطن

وأدى الشيخ صفوت خطبة الجمعة حول حب الوطن، مؤكدًا أنه لا دين بدون وطن، وأن خونة الدين والعلم ودعاة الإرهاب هم الخطر الحقيقي، مما يستوجب مواجهتهم بالفكر وتغيير سلوكيات استخدام الدين كمظهر، وأن رسالة النبي هو إتمام مكارم الأخلاق.



كما دعا وكيل وزارة الأوقاف، بالرحمة للراحل لاشين، قائلًا: "كان إنسانًا متواضعًا ولم يتأخر عن معونة أحد أبدًا".



وعلى هامش الافتتاح، نظمت أسرة الراحل قافلة طبية للتسجيل والحصول على لقاح كورونا لأهالي القرية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين وجهوا الشكر للأسرة والدعاء للراحل.



وكان قد نعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.