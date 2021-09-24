148.7 مليون جنيه مشتريات" الأجانب" و"العرب" بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد سجلت نسبة 88.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 % و العرب على 5.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



