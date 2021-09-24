استخراج 67 ألف بطاقة لسيدات تكافل وكرامة بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة المصرية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، والتوجيهات المستمرة بتوفير حياة كريمة لها على كافة الأصعدة، تعمل المحافظة بجميع أجهزتها على اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتوفير كافة سبل العيش الكريم للمرأة السكندرية.



حياة كريمة للمرأة

وفي مجال توفير فرص عيش كريم للمرأة؛ أشار المحافظ إلى أن جميع المديريات الخدمية بالمحافظة تعمل على التيسير على المرأة وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لها، لافتًا إلى أن مديرية التموين على سبيل المثال برئاسة محمد سعد الله، قامت بتمكين المرأة اقتصاديا وخاصة من خلال مشروع جمعيتي، حيث قامت المديرية بتمكين 82 سيدة من مشروع جمعيتي وذلك خلال المراحل الثلاث السابقة.



ودعمت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، عدد 67203 سيدة لاستخراج بطاقة تكافل وكرامة بعد توفر كافة الاشتراطات.



دعم المرأة

وأكدت "جلالة" أن المديرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، وأن المرأة على رأس أولوياتها في كافة برامجها وأنشطتها التي تنفذها، مشيرة إلى أنها تولي المرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة أهمية خاصة، حيث بلغت عدد السيدات التي تم مساعدتهن لاستخراج كارت ذوي الهمم ما يقرب من 14 ألف سيدة.