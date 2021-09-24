البورصة في أسبوع .."العقارات "تتصدر القطاعات المتداولة بـ 2 مليار جنيه

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات، بقيمة تداول بلغ 2.08 مليار جنيه وبحجم 479.6 مليون سهم.





وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 623.9 مليون جنيه، بحجم تداول 282.3 مليون سهم، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة تداول بلغت 597 مليون جنيه وبحجم 135.6 مليون سهم



