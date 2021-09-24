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البورصة في أسبوع .."العقارات "تتصدر القطاعات المتداولة بـ 2 مليار جنيه
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:18 م
نيفين سمير
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات، بقيمة تداول بلغ 2.08 مليار جنيه وبحجم 479.6 مليون سهم.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 623.9 مليون جنيه، بحجم تداول 282.3 مليون سهم، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة تداول بلغت 597 مليون جنيه وبحجم 135.6 مليون سهم
يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 573 مليون جنيه بحجم 56.9 مليون سهم، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 399.8 مليون جنيه بحجم 17.2 مليون سهم، يليه قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداول بلغت 380.3 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 74 مليون سهم،