Advertisements

البورصة في أسبوع .."العقارات "تتصدر القطاعات المتداولة بـ 2 مليار جنيه

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:18 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات، بقيمة تداول بلغ 2.08 مليار جنيه وبحجم 479.6 مليون سهم.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 623.9 مليون جنيه، بحجم تداول 282.3 مليون سهم، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة تداول بلغت 597 مليون جنيه وبحجم 135.6 مليون سهم

يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 573 مليون جنيه بحجم 56.9 مليون سهم، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 399.8 مليون جنيه بحجم 17.2 مليون سهم، يليه قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداول بلغت 380.3 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 74 مليون سهم، 

أخبار تهمك

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يرجح إمكانية نجاح بطولة السوبر ليج

منذ نصف ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 10 ساعات

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:05 م

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

12:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements