البيئة: ضبط مزرعتين مخالفتين وإنقاذ 94 حيوانا بريا

نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على منطقة المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية وفى إطار رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.



وجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع

وكان قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الأوروبى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت المخالفة.



ضبط عدد ٤ محنطات متنوعة و90 حيوانا بريا

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد ٤ محنطات متنوعة و90 حيوانا بريا متمثل فى عدد ٤ ببغاء كوكاتو أصفر وعدد ١٧ ببغاء درة مطوق كذلك ٢٦ ببغاء رمادي افريقي وعدد ٣ قرود من نوع النيل الأزرق أفريقى بالإضافة إلى عدد ٢٠ سلحفاة سوداني و٤ ببغاء مكاو وعدد ٨ قرود من نوع باتاس علاوة على ٥ قرد مونا و٣ سلحفاة برية مصرية بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الحيوانات المذكورة واإيداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.





