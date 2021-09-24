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ضبط 5 متهمين بحوزتهم 150 طربة حشيش و35 ألف قرص مخدر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:24 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 150 طربة حشيش و35 ألف قرص مخدر، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بقرابة 4 ملايين جنيه.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
المضبوطات
 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) بحوزة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة برج العرب.

ضبط (عدد 50 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

ضبط (عدد 35000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.
القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3.900.000 ثلاثة مليون وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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