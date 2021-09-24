أسرة قبطية توزع الحلوى على المصلين احتفالا بالعيد القومي للبحيرة (فيديو وصور)

قام الدكتور بشارة عبدالملك ميخائيل مسئول العلاقات العامة بالكنيسة، وعضو المجلس الملي للكنيسة القبطية بالبحيرة، وزوجته النائبة سوزان شكري جرجس عضو مجلس النواب، بتوزيع الحلوي والشوكولاتات علي المصلين أثناء الخروج من مسجد التوبة عقب أداء صلاة الجمعة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وذلك في إطار الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.خطبة الجمعة بعنوان "المواساة في القرآن الكريم"وجاءت خطبة الجمعة بعنوان "المواساة في القرآن الكريم"، حيث قام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير بإلقاء خطبة الجمعة، أكد خلالها على أن المواساة من القيم الإسلامية النبيلة والأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يُعين بها الإنسان غيره على التغلب على أحزانه وآلامه والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أنه قد أولى قيمة المواساة عناية خاصة، بل أن الله سبحانه قام بمواساة أنبيائه وأوليائه وأصفيائه.وأشار إلى أن صور المواساه كثيرة ومنها المواساة بالمال والمواساة بالنصيحة والمواساة بالمشاركة الوجدانية والمواساة بالدعاء فما أحوجنا إلى أن نتحلى بخلق المواساة بيننا حتي تشيع روح الأخوة وتقوي العلاقات في المجتمع وتسود الألفة والمحبة بينهم.كما قدم وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية التهنئة للواء المحافظ ولشعب البحيرة العظيم بمناسبة العيد القومى، وأشار وزير الأوقاف إلى أن مصر دوله بناء ونحن يوميا نرى البناء والتعمير فى قطاعات الطرق والبنية التحتية والإسكان ودور العبادة ونحن هنا اليوم في محافظة البحيرة لافتتاح 14 مسجد بتكلفة تجاوزت ٢٤ مليون جنيه.وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تم افتتاح وأداء الصلاة بعدد ١٤ مسجدًا جديد على مستوى ١٠ مراكز والتي تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٤ مليون و٧٥٠ ألف جنيه.وتلك المساجد التى تم افتتاحها هي:- مسجد عبد الله بن مسعود بقرية الخزان بدمنهور بمساحة ١٧٠ م بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٢٠٠ ألف جنيه.- مسجد عبد الجواد عبد الكريم بقرية البرنوجي بدمنهور بمساحة ٧٥ م بتكلفة إجمالية بلغت ٨٠٠ ألف جنيه.- مسجد حميده حسن بقرية كوم البركه بكفر الدوار بمساحة ٣٦٠ م بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.- مسجد النور العزبة البحرية بقرية طلبمات برسيق بأبو حمص بمساحة ٢١٣م بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٧٠٠ ألف جنيه.- مسجد اسكندر بقرية بالبستان بالدلنجات بمساحة ٢٦٠ م بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه.- مسجد فوزي حسين بالنوبارية بمساحة ١٥٠ م بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٢٠٠ ألف جنيه.- مسجد التقوى بشمال التحرير بأبو المطامير بمساحة ١٧٠ م بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٣٥٠ ألف جنيه.- مسجد الهدايا بقرية مورده دسونس بأبو حمص بمساحة ٣١٥ م بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون ٥٠٠ ألف جنيه.- مسجد سويف بقرية بسنتواي بأبو حمص بمساحة ٣٣٦ م بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.- مسجد كفر داود بوادي النطرون بمساحة ٤٧٢ م بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون جنيه.- مسجد أحمد محسن الغربية بقرية أحمد محسن بشبراخيت بمساحة ٢٠٠ م بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠٠ ألف جنيه.- مسجد السناوي بقرية صدناوي بأبو المطامير بمساحة ٣٢٣ م بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.- مسجد النور محطة ١ بقرية المعركة ببدر بمساحة ١٨٥ م بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٤٠٠ ألف جنيه.- مسجد الرحمة الكبير بقرية خنيزه بكوم حماده بمساحة ٦٣٢ م ( إحلال وتجديد ) بتكلفة إجمالية بلغت ٦٠٠ ألف جنيه.