رونالدو يرجح إمكانية نجاح بطولة السوبر ليج

دافع النجم البرازيلي المعتزل، رونالدو نازاريو، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني عن فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".





لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق يرجح إمكانية نجاح السوبر ليج

ووفقاً لما ذكرته صحيفة أتلتيك "السوبر ليج ليس فكرة سيئة، فالجماهير تريد دائما مشاهدة المباريات الكبيرة>





وأضاف "عشاق كرة القدم مثلنا يريدون مشاهدة الفرق الكبرى تلعب مثل ريال مدريد يلعب ضد ميلان وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، دون الحاجة لانتظار مرحلة دور الثمانية أو قبل النهائي لمتابعتها".





وأشار " تقبلت الجماهير هذه الفكرة برفض تام، ورأيت مظاهرات احتجاج في إنجلترا ضد السوبر ليج، ربما بسبب سوء توضيح الفكرة".





واستطرد "أعتقد أن هناك إمكانية لهذا المشروع، وأنه في المستقبل القريب، ستكون هناك ابتكارات للأندية والجماهير".





وناشد رونالدو الجهات المسؤولة والأندية الأوروبية الموافقة على مقترح "سوبر ليج" لتحسين منتج كرة القدم.



