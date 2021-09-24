Advertisements

الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة أنه تم إحباط إحدى أكبر القنوات لتهريب المخدرات في روسيا وبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلمة (الدارك نت).

وقال مكتب العلاقات العامة بهيئة الأمن الروسية في بيان له: "قام الأمن الفدرالي بإزالة واحدة من أكبر القنوات لتوريد المخدرات الصناعية على نطاق واسع وبيعها من خلال المتاجر الإلكترونية في قطاع الظل الخاص بالإنترنت".

وذكر البيان أنه تم في مقاطعات موسكو وروستوف وأستراخان وإقليم كراسنودار "اعتقال خمسة من أعضاء الجماعة الإجرامية العابرة للأقاليم، وبينهم الشخص المسؤول عن تنظيم قنوات إنتاج وتوزيع المخدرات، والذي نسق الأنشطة غير القانونية من أراضي تركيا".

وأشار البيان إلى أنه في وقت سابق تم في مقاطعة موسكو اكتشاف وإيقاف نشاط مختبر سري لصناعة المخدرات بطاقة إنتاجية تفوق 500 كيلوغرام شهريا.

وأضاف أن صودر نتيجة العملية الأمنية ما يزيد وزنه الإجمالي عن 60 كيلوغراما من مادة الميفيدرون المخدرة، و6000 لتر من السوائل المخدرة، و1500 كغم من المركبات الطليعية و22000 كغم من الكواشف الكيميائية، إضافة إلى معدات مختبرية.

وحسب البيان، فإنه تم رفع قضايا جنائية وتوجيه تهم إلى المعتقلين الذين وضعوا رهن الحبس الوقائي.

الكلمات المفتاحية

تهريب الامن الروسي

أخبار تهمك

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

منذ ساعة و نصف

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

رونالدو يرجح إمكانية نجاح بطولة السوبر ليج

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأمن الروسى يعتقل 7 متطرفين قوميين فى موسكو وفلاديمير وريازان

بوتين يعزل اثنين من كبار مسؤولي الأمن في موسكو

خوفًا من الإشعاع النووي الروسي .. التمثيل التجاري يوصي بفحص شحنات القمح القادمة

خبير يرد على شائعات مخاطر استيراد القمح من روسيا بعد الإشعاع النووي (فيديو)

"السلع التموينية" تشتري 180 ألف طن قمح روسي بالرغم من تحذير "التمثيل التجاري"

روسيا تفكك منظمة خيرية تمول داعش في سوريا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:05 م

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

12:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements