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وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:32 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
محمد نادر
يضغط الدولي التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل البقاء مع القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، حال حل أزمة القيد مع أبناء ميت عقبة.


وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم
وكان الزمالك قد عرض النقاز للخروج على سبيل الإعارة، بعد أن رفض اللاعب العروض المقدمة له فى مصر وخارجها من أجل ارتداء القميص الأبيض".


ووفقاً لما ذكره بن تميم وكيل أعمال اللاعب، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتحدث مع اللاعب بشكل رسمي، ولم يبلغه أحد بقرار إعارته، كما أنه يرفض هذه الفكرة خصوصاً أن اللاعب قرر العودة بعد معرفته برغبة الفرنسى باتريس كارتيرون فى تواجده.


وتابع: "النقاز لديه آمال كبيرة فى الفترة المقبلة مع نادى الزمالك، إذ يسعى لحصد لقبى الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا، للمشاركة فى كأس العالم للأندية".


وزاد "يتهم البعض حمدي النقاز بخداعه لإدارة الزمالك، وهذا الأمر ليس بصحيح، إذ تنازل اللاعب عن القضية وتقديمه ورقة إلى المحكمة بذلك كان نقطة التحول في تمكن الزمالك من الانتصار فى الاستئناف".


واختتم "نتمنى أن تنتهى أزمة القيد فى الزمالك، حتى ينضم المحترف التونسى إلى قائمة القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

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وكيل النقاز يرد خلال الموسم القادم حرمان الزمالك

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