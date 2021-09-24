السيسي يدعو مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الشهر المقبل

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 الصادر في 23 سبتمبر 2021، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.





ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب في الساعة 11 من صباح السبت 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.





كما نشرت الجريدة، في عددها الصادر، قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.



