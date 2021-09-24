من داخل سيارتها.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بإطلالة جديدة





نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وارتدت هيفاء تيشرت أبيض اللون ، بنطلون أخضر، كانت بداخل سيارتها، تركت شعرها منسدلاً، حازت اطلالتها على الكثير من الاعجابات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.



