المركزي الصيني يتعهد بإجراءات صارمة ضد تداول العملات المشفرة





تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.





وقال بنك الشعب الصيني إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.





يذكر أن عملة بتكوين المشفرة تراجعت بأكثر من 4% بعد بيان المركزي الصيني.