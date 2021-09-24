بهذه الطريقة..محمد رمضان يحث جمهوره على صلاة الجمعة







نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، من أمام سيارته الزرقاء، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "رمضان" على الصورة قائلًا:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ..في طريقي الى صلاة الجمعة جمعة مباركة ".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"،بطولة كلًا من سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم ومن تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة.