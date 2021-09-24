مباحثات عسكرية مشتركة بين رئيس الأركان الروسي ونظيره الباكستاني

بحث، اليوم الجمعة، رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال، فاليري غيراسيموف، مع الجنرال نديم رضا، رئيس الأركان المشتركة الباكستانية، قضايا التعاون العسكري بين البلدين.





وقال "غيراسيموف"، خلال لقاء جمعهما في موسكو اليوم: "باكستان واحدة من الدول القليلة التي يجري تعاوننا العسكري معها بنشاط كبير جدا هذا العام على الرغم من الوضع الوبائي الصعب".





وأعرب رئيس الأركان الروسي عن امتنانه لمستوى التمثيل الباكستاني العالي تقليديا في الفعاليات التي نظمتها وزارة الدفاع الروسية عام 2021، كما شكر ضيفه الباكستاني على مشاركته الشخصية في المرحلة النشطة للتمرين العسكري لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام 2021" وإرسال وحدة عسكرية باكستانية إليه.





وأشار غيراسيموف إلى التعاون الناجح في قطاع البحرية، حيث شاركت مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي في مناورات "أمان-2021" البحرية متعددة الجنسيات، والمناورات البحرية الثنائية ARABIAN MONSOON 2021("الرياح الموسمية العربية 2021") والمناورات لمكافحة القرصنة في خليج عدن. وشاركت الفرقاطة البحرية الباكستانية "ذو الفقار" في العرض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ.





وتضمنت المحادثة أيضا تبادلا شاملا لوجهات النظر حول الوضع في أفغانستان.





وفي اليوم السابق، عقد غيراسيموف اجتماعات ثنائية مع كل من زميليه الهندي والصيني، وذلك على هامش تدريبات "مهمة السلام 2021" لدول منظمة شنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب، والتي تجري في ميدان دونغوز للتدريب في مقاطعة أورينبورغ الروسية المتاخمة لكازاخستان.



