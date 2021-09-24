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19 وحدة صحية ببني سويف تحصل على وسام الجودة في خدمات تنظيم الأسرة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن حصول 19 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة بالمحافظة على "وسام الجودة" في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك بعد تقييم جودة الخدمات المقدمة بتلك الوحدات.

محافظة بني سويف
وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، هنأ العاملين بقطاع تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمناسبة حصول 19 وحدة صحية على وسام الجودة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وفي ضوء تقييم جودة الخدمات المقدمة بتلك الوحدات، بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التى وضعتها الوزارة من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكيل صحة بني سويف
 كما التقى محافظ بني سويف بالدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حيث تم مناقشة واستعراض جهود المديرية في هذا القطاع الحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، مشيراُ إلى حصول 19 وحدة صحية على الوسام الذهبي بواقع 5 وحدات بمركز ببا "البرانقة، بني ماضي، طرشوب، الملاحية، مركز طبي ببا" و4 وحدات بإدارة صحة بني سويف "نعيم، إهناسيا الخضراء، م. بني سويف، الكوم الأحمر"، و4 بإدارة ناصر "بني عدي، دلاص، طنسا الملق، طحا بوش" و2 بإدارة الفشن "دلهانس وبني صالح" و2 بسمسطا "قفطان الشرقية، الشنطور" و2 بإهناسيا "النويرة والمماليك".

وأعرب الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، والذي يأتى تتويجا للجهود المشتركة والمتكاملة بين وزارة الصحة والمحافظة بأجهزتها المعنية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مما أثمر عن حصول هذا العدد الكبير من الوحدات الصحية على وسام الجودة، بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التى وضعتها الوزارة، والتي تضمنت معايير خاصة استمرارية تقديم الخدمة وتوفير مخزون كاف من وسائل تنظيم الأسرة وتوفير المعلومات الصحية أثناء تقديم المشوره من قبل الأطباء والممرضات وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة وزيادة أعداد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة.

السكان وتنظيم الأسرة
وأكدت المحافظة، في بيانها، أن الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، تلقى خطاب شكر وإشادة من رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة الدكتور حسام عباس، أثنى خلاله على فريق العمل المختص بالمحافظة بقيادة الدكتورة مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة وفرق الاشراف بالمديرية والإدارات الصحية على تحسين جودة الخدمة المقدمة بعيادات تنظيم الأسرة بالمحافظة، مع التأكيد على استمرار دعم الوزارة لزيادة أعداد الوحدات الحاصلة على "وسام الجودة" بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

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