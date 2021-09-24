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محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:57 م
القافلة
القافلة
احمد فتحي الدسوقي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.
توفير سبل العيش الكريم 
وقال إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".
الكشف على 1621 حالة 
 جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، لمناقشة تقرير بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية حاجر بني سليمان مركز بني سويف يومي "الأربعاء والخميس 22 و23 سبتمبر الجاري"مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1621 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 53، معمل طفيليات 58، حالات الأشعة 17، استصدار 4 قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.
ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن
 وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)
محافظ بني سويف: الكشف والعلاج مجانا لـ1600 مواطنا في حاجر بني سليمان (صور)

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