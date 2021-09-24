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محافظ بني سويف: إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة والأرضي الزراعية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:58 م
الإزالة
الإزالة
احمد فتحي الدسوقي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل على مدار شهور (سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر)، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة
إزالة 35 حالة تعدٍ 
 وأشار المحافظ إلى إزالة 35 حالة تعدٍ على مساحة فدان و16 قيراطا، أمس، بزمام قرى: ميانة، منشأة البديني ومنشأة طاهر بمركز إهناسيا، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 328حالة تعد "منذ بدء الموجة في الــ 13 من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم"، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقًا للجدول الزمني المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف
أهمية استثمار موجات حملات الإزالة
وشدد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،منوها أن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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