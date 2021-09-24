حبس متهمين لتنقيبهما عن الآثار بمنطقة جبلية في منشأة ناصر



التنقيب عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.



ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر- أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس متهمين بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.