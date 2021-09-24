محاضر تموينية بالعشرات في حملات مكبرة على الأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بالإدارات التموينية الفرعية، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ للرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.



تموين الإسكندرية

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة، بحملات أسفرت عن تحرير عدد ١٠٤ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



كما قامت إدارة تموين العجمى، بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢١ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٨ محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و١٢ محضرا لعدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر لمشأت بدون ترخيص، ومحضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضر ضبط ١٢٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر بإجمالى ٢٤٠٠٠ سيجارة بالاشتراك مع مباحث التموين، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.



محاضر تموينية

وشنت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٣٨ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٦ محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و٢٤ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص.