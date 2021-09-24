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إتجاه لتأجيل مباراة صيد المحلة والحمام بالقسم الثاني

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


تلقى فريق صيد المحلة تحت قيادة فنية للكابتن "نبيل حلمي" الخسارة أمس أمام سمنود بهدف واحد دون مقابل في اخر التجارب الودية لفريق الصيد إستعدادا لمواجهة الحمام في اولى مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني الذي سوف ينطلق يوم الخميس المقبل .


على اجمل آخر علم مراسل "الفجر الرياضي" أن هناك إتجاه لتأجيل مباراة صيد المحلة مع الحمام لمدة "48" لتقام السبت 2 اكتوبر بدلاً من اقامتها 30 سبتمبر ، نظراً لانشغال ملعب بلدية المحلة الذي يستضيف المواجهة بانتخابات مجلس ادارة النادي .


ومن المقرر ان يصدر خطاب من الجهات الامنية موجه للاتحاد المصري لكرة القدم لانشغال الامن بتأمين الانتخابات .

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