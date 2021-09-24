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تعرف على موعد حفل أم كلثوم القادم في ساقية الصاوي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:54 م
أم كلثوم
أم كلثوم
نادين نجدي

يقام يوم ٧ أكتوبر القادم، حفل غنائي للسيدة أم كلثوم، بمسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى، سيقدم الحفل الكثير منأغانى كوكب الشرق منها "هذه ليلتى"و"عودت عينى".


سيتم هذا في حفلتين متتاليتين، الحفلة الأولى تبدأ في الساعة السادسة مساء، والحفلة الثانية في الساعة الثامنة مساء.

والجدير بالذكر أن الفنان وائل الفشني يستعد لإحياء حفلاً غنائياً يوم السبت المقبل في ساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة. 

ومن أشهر أغنياته تتر مسلسل "الغروب"، كنت فين يا وعد تتر مسلسل "طايع"، حارة الحر تتر مسلسل "البداية"، ما تدمعيش يا أماى تتر مسلسل "الإختيار".

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