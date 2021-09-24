ميدو يوجه رسالة مفاجئة إلى مدرب منتخب مصر

وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق رسالة إلى ضياء السيد مدرب منتخب الفراعنة على خلفية الفيديو المسرب له بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا.





وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مرسب لضياء السيد أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي في ظل حديثه عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك وأنه لن ينضم للمنتخب الوطني.





وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "احسن حل لأزمة الڤيديو المسرب بتاع كابتن #ضياء_السيد هو استدعاء #شيكابالا للمنتخب المعسكر القادم".