جوارديولا: نحضر لمباراة تشيلسي مثلما فعلنا مع ساوثهامبتون

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مباراة فريقه غدًا أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، والتي ستقام على ملعب ستفامفورد بريدج معقل البلوز.





جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد :"سنحضر للمباراة مثل تحضيرنا لساوثهامبتون، نحاول قراءة ما لديهم وما فعلناه ضدهم سابقًا".





وأضاف :"يجب أن يكون الجميع فخورين بالبريمرليج إنه شرف لي أن اكون هنا".





وتابع :""كل موسم يكون اصعب من الذي قبله. هناك لاعبون من جودة عالية سيكون موسم صعب للغاية، تحدي لايُصدق بالنسبة لنا، سنقبل بالتحدي وسنمضي لتحقيقه".





وعن خسارة نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي قال :"خسرنا ولكننا لعبنا نهائي رائع، افتقدنا قليلاً لقوتنا في الجزء الأخير من الملعب، تنظيمهم الدفاعي جيد للغاية، سيطروا على الكثير من الاقسام".





وأشار :""مازال لدينا بعض الإصابات البعض منهم عاد للتدريبات، لاحقاً سنتخذ القرار النهائي".





وحول رأيه في جدول الدوري قال :""لم أره بعد ولا أعلم تأثيره على الدوري، جميع الفرق مشاركة في البطولات الأوروبية والمحلية بكل هؤلاء اللاعبين. عليك فقط التأقلم والتدرب بشكل جيد وعدم تلقي الإصابات".





وأكمل :"علينا قراءة الخصم وإدراك ما قمنا به أمامهم في اللقاءات الماضية".





واختتم :" أشعر أننا سنلعب بشجاعة وشخصية غدًا، وعلينا التحضير للقاء ومحاولة التحسن، يجب أن تكون عقليتنا كما كانت أمام ليفربول وباريس سان جيرمان".



